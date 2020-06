Ralli hooaeg võib lõppeda hoopis Itaalias ja väisata ka legendaarset ringrada

Algselt pidi WRC-sarja hooaeg lõppema selliselt, et septembris kihutatakse Türgis, oktoobris Saksamaal ja novembris Jaapanis, kuid see plaan jääb ilmselt katki. Kõige keerulisem seis on Saksamaal toimuva MM-etapiga, sest riigis on keelatud korraldada massiüritusi oktoobri lõpuni. Ilma publikuta rallit Saksamaal korraldada ei saa ja seda on väitnud ka korraldajad ise.

WRC-promootor on asunud auku lappima ja seetõttu nähaksegi üha enam, et MM-sari jätkub septembris Eestis ja sisaldab ka Belgia Ypresi rallit oktoobris. Lisaks peaks oktoobris toimuma ka Sardiinia ralli, kuid see ei jääks ainsaks võidukihutamiseks Itaalias.

Saksamaa meedia andmetel sõidetakse hooaja viimane etapp Monzas. See sisaldaks ka kihutamist ralliautodega legendaarsel Monza ringrajal, mis eelkõige vormelite jaoks mõeldud.