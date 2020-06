Video ⟩ Kümnevõistluse juunioride Euroopa meister näitas kaugushüppes imelist õhulendu

Katse ajal puhus taganttuul 1,3 meetrit sekundis, mis tähendab, et katse oli igati määrustepärane. Šveitsi kõigi aegade edetabelis viib see tulemus kümnevõistleja teisele kohale. Šveitsi rekord on 8.27 ja kuulub Julien Fivazi nimele.