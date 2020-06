Video ⟩ Aasta sööt? Benzema meistriteos aitas Reali ainuliidriks

what an assist from Benzema. the man's in ridiculous form. pic.twitter.com/RLsTDZDzk4

«Oleks ebaaus rääkida minu väravast pärast seda, mida Karim tegi. Teda tuleb õnnitleda, see oli maailmaklassi kannasööt,» sõnas Casemiro. «Karimi puhul on see muidugi tavaline nähtus. Tal on number 10, mitte number 9 kvaliteet. See on tema värav.»