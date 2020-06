Vips leidis alternatiivse võimaluse F1 litsentsipunktide kogumiseks

Kuna maailmas on olukord ebakindel, otsis Vips võidusõitmiseks alternatiivset võimalust. Seetõttu liituski ta Soome vormelitiimiga. Mõlemas sarjas eestlane täishooaega kindlasti kaasa ei tee, prioriteet on jätkuvalt Super Formulal.

Vipsi peamine eesmärk on kätte saada vormel 1 sarjaks vajalikud litsentsipunktid. Vaja läheb 40 silma ehk poole rohkem kui tal praegu olemas on. FREC sarjast on võimalik kätte saada 25 punkti, kirjutab Iltalehti.