Latvala avaldas esialgse sõjaplaani, et tulevikus taas WRC-rooli istuda

35-aastane soomlane, kelle Rootsi ralli lõppes tehnilise probleemi tõttu varakult, pidi tänavu esialgu kihutama ka Sardiinias ja Soomes. Need MM-etapid jäid aga koroonaviiruse tõttu ära ning praegu julgeb Latvala juba välja hõisata, et tänavu ta WRC-sarjas enam ei osale.

«Isegi kui võimalus tekiks, siis ma ei kasutaks seda,» sõnas karjääri jooksul 18 MM-etapil võidutsenud piloot nädalapäevad tagasi kodumaa rahvusringhäälingule. «Ma ei näe mingit mõtet rooli trügida, ilmselt peetakse vaid mõned võistlused. Eelkõige tuleks sihtida järgmise hooaja algust.»

Nüüd tunnistas Latvala ralliportaalile DirtFish, et kõige valusam hoop oli Soome ralli ärajätmine. «Soomlase jaoks on Soome rallil osalemine väga tähtis, kuna see lubab sul kaasata sponsoreid, kes on vajalikud järgmisteks etappideks. Kui Soomet aga kavas pole, on edasine raske,» lausus ta.

Küll usub 2014. ja 2015. aastal WRC-s teisena lõpetanud piloot, et 2022. aastast käiku minevad reeglimuudatused annavad tema karjäärile uue võimaluse. Just ülejärgmist hooaega silmas pidades otsustas ta praegu aja maha võtta, et tuleval aastal ennast taas tiimidele näidata. Et siis 2022. aastal taas tehasemeeskonnas olla.