MM-rallist unistanud tšehhid kutsusid kokku pressikonverentsi

Üle-eelmisel nädalal teatas Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aava, et neljale-viiele MM-etapile kandideerib umbes kümme võistlust. Kõige kindlamad šansid näivadki Eestil ja Belgial, lisaks on palju juttu olnud kahest Itaalia rallist.

Igatahes kutsuti Tšehhimaal kolmapäevaks 1. juuliks kokku pressikonverents, kus korraldajad lahkavad kohaliku võidukihutamise olukorda. Suur küsimus on, kas 50. juubeliralli Tšehhis ikka toimub, või lükatakse see aasta võrra edasi?

Tõenäolisem näib viimane variant, ent viimases hädas alustasid Barumi ralli korraldajad ka rahakogumisega ning paari päevaga õnnestus neil kokku ajaga pool miljonit tšehhi krooni (19 000 eurot - K.J.). Eesmärgina on korraldajad välja hõisanud kolme miljoni piiri ehk 110 000 eurot.

Küll tasub meeles pidada, et küsimärgid ripuvad ka originaalsesse kalendrisse kuuluma pidanud osavõistluste seas. Saksamaal on oktoobri lõpuni keelatud rohke publikuga spordivõistlused, kuid fännideta nad rallit ei korraldaks. Murepilved on ka Türgi ja Jaapani MM-etappide kohal.