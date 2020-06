Üle poolte Tokyo elanikest on koroonaviiruse tõttu olümpiamängude vastu

Sellise tulemuseni jõudis kohalike meediamajade Kyodo Newsi ja Tokyo MXi ühine uuring, mis viidi kohalike elanike seas läbi pärast seda, kui osa selseid terviseeksperte avadas arvamust, et aastane edasilükkamine ei pruugi olla piisav, et koroonaviirusest jagu saada.

Nimetatud 51,7 protsenti jaguneb laias laastus pooleks, kui neilt täpsustati, kas nad tahaksid, et Tokyo suveolümpia jääks täielikult ära, või piisaks nende silmis veel ühest edasilükkamisest.

Kuigi 48,3 protsenti tokyolastest on jätkuvalt tiitlivõistluste toimumise poolt, on ka kolmandik neist arvamusel, et mängud võiks toimuda väiksemas formaadis ja suletud uste taga.