Autospordi kuninglikule sarjale F1-le lükatakse sel nädalavahetusel viimaks hoog sisse, kui vormelid stardivad Austrias Spielbergi ringrajal. Milliseks tänavune hooaeg täpselt kujuneb, on veel vara öelda, sest praegu on isegi lahtine, mitu etappi 2020. aastal sõidetakse. Ent kaheksa võidukihutamist on hetkel ikkagi kavas, mis tähendab, et tänavu võivad puruneda nii mõnedki rekordid.