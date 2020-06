Red Bulli juhtfiguur Helmut Marko: Vettelile ei meeldinud Leclerci ümbritsenud poliitika

Marko sõnul ei tulnud talle Vetteli lahkumine suure üllatusena, kuna viimastel kuudel oli justkui näha, et Vettel oli kaotanud usu Ferrarisse. «Tunnen, et Sebastianil ei ole ka sel aastal autot, millega võidelda tiitli eest. Loodan, et eksin, sest põnevuse mõttes oleks kahtlemata parem, kui tiitlile heitleks rohkem meeskondi,» sõnas austerlane portaalile Sport1.