Eesti jalgpallikoondis peab ilmselt mängima tühjade tribüünide ees

Meditsiinikomisjoni esimees märkis, et lõplikku otsust ei ole veel tehtud, aga ilmselt on selleks üldine publikukeeld kõigil UEFA võistlustel (meeste ja naiste eurosarjad, Rahvuste liiga koondistemängud ja noorte EM-valikturniirid). Meyeri sõnul tuleb arvestada, et üle-euroopaliste võistluste puhul on olukord oluliselt komplitseeritum kui riigisiseste puhul.