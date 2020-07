Kiire kohanemine WRC-masinaga üllatas Rovanperät ennastki

«Võin väga paljudes kohtades veel paremaks saada,» sõnas hetkel MM-sarja üldarvestuses neljandat kohta hoidev Rovanperä usutluses WRC kodulehele. «Olen juba praegu näidanud katsetel väga häid aegu ning kohati suudan selle masinaga näidata väga head kiirust. Samas leidub palju ka kohti, kus võiksin rohkem autost välja pigistada. Loodetavasti õnnestub mul järgmisel hooajal kogu aeg kiire olla.»

Peamine põhjus, miks soomlane tänavu liiga suurelt ei unista, peitub asjaolus, et ta pole paljudel rallidel veel kihutanudki, mistõttu ei tunne paljusid kiiruskatseid. Koroonapandeemia tõttu võib see olla nii ka tuleval aastal. «Mul on veel palju kohti, kus ma pean sõitma õppima ja aduma, kuidas auto käitub. Me ei teinud hooaja eel liiga palju teste, mistõttu olen pidanud sageli rallidel käigu pealt õppima,» jätkas Rovanperä.

«See teeb alati asja veidi raskemaks, kui pean paralleelselt ka katset tundma õppima, kuid see pole liiga suur väljakutse, kuna seda autot on kerge talitseda,» leidis soomlane, kes on oma heas hoos isegi veidi üllatunud.