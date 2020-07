Venemaa kergejõustiku ähvardab katastroof, sportlased võivad rahvusvahelistelt võistlustelt kõrvale jääda

Kõrgushüppaja Daniil Lõsenko dopinguskandaali raames peab Venemaa kergejõustikuliit täna keskööks tasuma nelja ja poole miljoni euro suuruse trahvi, maksmata jätmisel peatatakse Venemaa sportlaste õigused osaleda rahvusvahelistel võistlustel neutraalse lipu all. Nüüd tundub, et just nii on minemas.