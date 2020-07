Euroopa korvpallimeedia kihab: Jasikeviciusest saab Barcelona peatreener

Jasikevicius oli viimastel päevadel pidanud läbirääkimisi Vana Maailma korvpalli teise suurjõu Istanbuli Fenerbahcega , kes hakkas palavikuliselt uut juhendajat otsima pärast Željko Obradoviciga peetud kõneluste lõppemist teatega, et serblasest juhendaja võtab tööst pausi. Esimene siht oli Jasikevicius, Türgi meedia väidete kohaselt pakuti talle aastas 1,4-1,5 miljonit eurot.

Ent Šaras teadis, et peab ära ootama Hispaania meistrivõistluste lõpplahenduse. Ning asjaolu, et Sander Raieste koduklubi Vitoria Baskonia sai jagu Barcelonast, tähendas särtsaka leedulase poole piidlevatele klubijuhtidele mõnel määral ehk kergendustki. Erinevate allikate väitel on Jasikeviciusele pakkumine lauale löödud.