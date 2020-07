Lionel Messi soovib Barcelonast järgmisel suvel lahkuda

33-aastane argentiinlane on kogu karjääri kandnud Barcelona värve. Kolmapäeval lõi ta Kataloonia au ja uhkuse eest 700. värava. Ent Messi ja Barcelona edulugu on lõppemas, kirjutab Cadena SER.

Põhjus, miks pallivõlur klubist lahkumisele mõtleb, on seal valitsev õhkkond. Talle ei meeldi, et teatud inimesed klubis süüdistavad Barcelona ebaõnnestumises pidevalt teda. Lisaks ei saa ta läbi Prantsusmaa ründaja Antoine Griezmanniga. Koroonaviiruse taandumise järel toimunud treeningutel pole need kaks meest ühte harjutusgruppi kuulunud.