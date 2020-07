Ametlik: Kaspar Treier liitus Itaalia tippklubiga

«Mul on väga hea meel kuuluda Sassari Dinamo perekonda. Tunnen uhkust ja olen motiveeritud. Minu jaoks on aeg teha karjääris samm edasi,» sõnas eestlane esimeses intervjuus klubi mängijana. Ta lisas, et üks põhjustest, miks ta Sassariga liitus, on Meistrite liiga korvpall.