Ott Tänak Rally Estoniast: kodune tugi lisab meile hobujõude

«Eesti fännid on aastaid käinud Soome rallil. Kuigi see on meile lähedal ja tundub kodusena, pole see ikkagi päris kodu,» ütles Tänak DirtFishile.

Saarlane mõistab, et on Lõuna-Eesti teedel favoriit, ent rallimaailma kõrgeimal tasemel on kiireid mehi teisigi. «Olen kindel, et kodune tugi lisab meile hobujõude. Kuid sellisel tasemel ei tule midagi lihtsat. Üsna paljud piloodid on nendel teedel juba sõitnud, seega tuleb anda endast parim.»