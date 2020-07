Koondise treenerite, arsti ning treeningkaaslaste vaimse ja füüsilise terrori all murdunud sportlane võttis endalt 22-aastaselt elu

Sealse meedia andmetel kannatas noor naine pikka aega vaimse ja füüsilise terrori all, teda mõnitasid nii treener kui ka trennikaaslased.

Avalikkuseni on jõudnud ka mõned helilindi näited. Ühel puhul imestas treener, kuidas Hyun on kaalus juurde võtnud, kuigi ta pole midagi söönud. Sportlane vastas, et ta jõi palju vett, mille peale juhendaja teda näkku lõi ja nälgima sundis.