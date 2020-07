Solberg: kui Tommi sai sellega hakkama, saan mina kohe kindlasti hakkama

Heaks eeskujuks on talle kunagine konkurent Tommi Mäkinen, kes juhib praegu WRC sarjas Toyota meeskonda. «Räägin tihti Tommiga. Kui tema sai sellega hakkama, saan mina kohe kindlasti hakkama,» vahendab Rallit.fi norralase sõnu. «Tommi on mind paljude erinevate probleemidega aidanud,» lisas ta.

Meeskonna juhtimise kogemus on Solbergil olemas rallikrossi MM-sarjast. Aasta alguses avaldas norralane, et on pidanud läbirääkimisi kahe autotootjaga, kes on näidanud huvi autoralli maailmameistrivõistluste vastu. «WRC sari vajab rohkem tehasetiime. Selleks, et tiimi saada, tuleb üle maailma erinevate kontaktidega suhelda. Oleme enda oskusi juba eelnevalt tõestanud, meil on vajalik oskusteave meeskonna juhtimiseks olemas,» sõnas ta.