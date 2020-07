Värske karikavõitja Tallinna Flora ridades tehakse täna õhtul kõige rohkem välja ilmselt keskkaitsja Henrik Pürgile, sest just tema 73. minuti peatabamus aitas rohevalgetel Narva Transist karikafinaalis 2:1 üle olla.

«Narvaga on alati raske, kõik teavad seda. Samas, oleks me lihtsalt oma võimalused ära löönud, olnuks meil kõvasti kergem päev. Neid me ei löönud, kuid lõpuks tegime oma ära,» sõnas Pürg, kes omas isegi avapoolajal kaht väga head šanssi. «Sentimeeter siit, sentimeeter sealt, aga lõpuks on see sentimeeter õiges kohas.»

Kuigi karikavõit pole päris võrdväärne mulluse Eesti meistri tiitliga, on igasuguse trofee pea kohale tõstmine keskkaitsja sõnul siiski hea tunne.

Kuidas jäi Pürg rahule aga oma põhitöö ehk kaitsmisega? Näiliselt oli seal tänavu tavapärasest rohkem rabedust. «Eks iga mäng ei sujugi nii hästi. Transil olid omad võimalused, aga ei midagi liiga ohtlikku,» ei hakanud ta sääsest elevanti tegema.

Karikafinaali eel räägiti ka palju sellest, et kõige pingsamalt jälgivad kullamatši hoopis Paide Linnameeskonna mehed, kes pääseksid Flora võidu puhul eurosarja. Nii ka läks, ent kas see oli Pürgi jaoks ka kuidagi lisamotivaator, et sai vanu kamraade Kesk-Eestis aidata?