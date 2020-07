Transi paremkaitsja: lahkume platsilt pea kõrgel

«Kellelegi ei meeldi kaotada, aga lahkume pea kõrgel. Tegime hea mängu ja usun, et kõik mehed on uhked selle üle, kuidas me võitlesime ja viimase sekundini mängus püsisime. Flora oli meist lihtsalt natukene parem. Aga võime pea püsti hoida ja keskendume nüüd liigale ja võitleme seal edasi,» sõnas paremkaitsja.

Lisaks kaotusele jäi Transil siiski näppude vahele eneseusk, et nad on võimalised Maarjamaa suurtega mängima kui võrdne-võrdsega. «Meile meeldib tegutseda palliga ja tahamegi mängida ründavalt, aga kui vastas on Flora, siis peame olema valmis selleks, et me nii palju palli ei saa. Peame olema piisavalt universaalsed! Täna ja (ka viimases voorus) Levadia vastu näitasime, et suudame mängida tippudega. Peame leidma lihtsalt stabiilsuse. Siit saab hea tujuga edasi minna, et liigaseisu parandada ja lõpetada aasta positiivsel toonil,» jätkas täna täismängu kirja saanud Käos.