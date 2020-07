Manchester City kaotab sel hooajal liiga palju

Pühapäevane kaotus oli võõrsil kolmas järjest. City peatreeneri Pep Guardiola sõnul ei mõista ta, miks on sel hooajal saadud nii palju kaotusi. «Oleme mänginud rohkem kui hästi, kuid sellest ei piisa mängude võitmiseks,» nentis Guardiola.

BBC vaatas varasemad statistilised andmed läbi ja tuvastas, et varem Barcelonat ja Müncheni Bayernit juhendanud Guardiola pole oma treenerikarjääri jooksul saanud kordagi ühel hooajal nõnda palju kaotusi. Senine nõrgim tulemus oli kuus kaotust hooajal 2016/17. Kahel korral on tulemuseks olnud viis ning parimal hooajal (2009/10) vaid üks kaotus.

«Me ei saa öelda, et ei lööks sel hooajal väravaid. Juhime selles arvestuses, loome palju võimalusi. Me ei lase enda väravasse palju palle, kuid kaotame palju mänge. Isegi minul on raske leida põhjust, miks,» laiutas Guardiola käsi.