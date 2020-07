Postimehe taskuhäälingut «Kehakultuur» külastas sel nädalal Eesti võrkpallikoondise raudvara Ardo Kreek, kes on 16 aasta jooksul sinise särgi selga tõmmanud 226 puhul. Sel suvel teda rahvusesinduses aga ei näe, sest tempomees soovis juhtme pistikust välja tõmmata, et ennast veidi laadida.

Saatejuhid Karl Juhkami ja Jarmo Jagomägi uurisid viimased kaheksa hooaega Pariisis pallinud keskblokeerijalt suurlinna elu kohta. Kas võrkpall on suurlinnas üldse pildil, kui tüütu on sealne liikluskultuur ning mitut autot Kreegil ära on muljutud? Kas söögilauale kuuluv sai kuidagi ka mänguvormi mõjutab ja kuidas ikkagi on nii, et Saaremaa VK suudab saali meelitada rohkem rahvast, kui kahe miljoni elanikuga Pariisi vollesats?