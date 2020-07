Šokeeriv video ⟩ Teismeline Venemaa jalgpallur sai trennis äikeselt löögi

Vahejuhtum leidis aset laupäevasel treeningul. Klubi tegi sotsiaalmeediasse postituse, kus kommenteeris olukorda. «Meeskonna treeningu ajal juhtus õnnetus. Meie noor väravavaht Ivan Zabovorskit tabas pikselöök ja ta on hetkel intensiivravi palatis. Me loodame, et kõik lõpeb hästi,» seisis teadaandes.