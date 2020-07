Video ⟩ Murdvaraste ohvriks langenud Frank Ribery võib klubile ootamatult selja keerata

Põhiliselt noolisid vargad tema abikaasa ehteid ja käekotte. Fiorentina hingekirja kuuluva Ribery jaoks pole küsimus aga mitte kaotatud varas ja selle väärtuses, vaid tema pere turvalisuses.

«Pärast Parma vastu võitmist tulin lõpuks koju. Minu Itaalia «koju» riigis, kuhu otsustasin pärast mitmeid Münchenis veedetud aastaid tulla. Ja mis ma siis kodus eest avastasin... varastatatud käekotid ja ehted, kuid see pole praegu ju oluline. On täiesti šokeeriv, et selline asi on üldse võimalik. Mul on tunne, nagu keegi oleks mu püksid jalast kiskunud. Ma ei saa sellega leppida.

Jumalale tänu, et mu abikaasa ja laps olid turvaliselt Münchenis. Kuid kuidas ma saan edaspidi ennast turvaliselt tunda? Kuidas saame pärast seda üldse siin elada? Ma ei mängi jalgpalli selleks, et miljoneid kokku ajada. Teen seda, sest see on mu kirg. Aga kirg või mitte, minu jaoks on pere alati number üks, mistõttu teen kõik endast oleneva, et tagada nende heaolu,» kirjutas prantslane ühismeediasse.

Nõnda ongi paljud Fiorentina poolehoidjad hakanud muretsema, et poolkaitsja kavatseb praktiliselt päevapealt klubist lahkuda, kuna võistkond ei suuda tema perele pakkuda turvalist keskkonda. Seda hoolimata asjaolust, et mehe leping klubiga lõppeb alles 2021. aasta suvel.