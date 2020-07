Steami suviselt soodsad arvutimängud!

«Borderlandsi» mänguseeria huumor ei pruugi olla küll kõigile meeltmööda ning seda sama võib öelda ka teose mängitavuse kohta, kuid need detailid ei vähenda asjaolu, et «Borderlands 3» oli üks möödunud aasta parimaid ühistööle orienteeritud tulistamismänge. Lisaks on tegemist ka väga algajasõbraliku teosega, mis annab võimaluse nii võhikutele kui edasijõudnud mänguritele. Veel parem on, kui nad teost koos naudivad!

«The Witcher 3: Wild Hunt» on oma vanusest hoolimata saanud tõeliseks fenomeniks. Õli valas tulle ka möödunud aastal linastunud Netflixi seriaal. Poola mängustuudio CD Projekt on saanud «The Witcher 3» näol hakkama hakkama millegi enneolematuga, mida suudavad ületada ilmselt vaid nemad ise, kui aasta lõpus jõuab poeriiulitele kaua oodatud «Cyberpunk 2077».

«Project CARS 2» on neile, kes armastavad kiireid autosid ning nendega kihutamist. Kui reaalsele ringrajale on ligipääs piiratud, pakub «Project CARS 2» väärilist asendust oma tehnilise võimekuse ning suure autode ja radade valikuga. Kui ei suuda seeria kolmandat osa ära oodata, saab vahepealset aega leevendada just teise episoodiga.

«No Man's Sky» ilmumine oli kergelt öeldes konarlik. Mängijate ootused olid aetud nii kõrgeks, et ka kõige suurema tahtmise korral poleks neid täielikult täita suudetud. Aastad on möödunud ja mängijad edasi liikunud, kuid «No Man's Sky» pole oma jonni jätnud. Nüüd, pea 4 aastat hiljem on «No Man's Sky» tõesti see teos, mida algselt lubati. Mis saaks olla soodsast hinnast veel parem põhjus andmaks sellele fantastilisele kosmosesimulaatorile teist võimalust?

2016. aasta üks parimaid videomänge «DOOM» suutis midagi enneolematut – teos pakkus midagi nii vanadele fännidele kui ka uutele mängijatele. Just see fakt kergitas järjeosa suhtes ootused üüratult kõrgeks. «DOOM Eternal» võib olla küll samm harjumatus suunas, lisades teosesse uusi mängumehhaanikaid, samas olles äratuntav kõigile neile, kes kunagi seda legendaarset mängu nautinud on.

«Command & Conquer» on üks legendaarsemaid reaalaja strateegiamängude seeriaid ning värskelt ilmunud uusversioon, mis sisaldab nii teoseid «Tiberian Dawn» kui ka «Red Alert», on sellele tõeline austusavaldus. Samas näitab arendaja Electronic Arts, kuidas tuleks üht uusversiooni teha.

Kaasaegses maailmas võib olla keeruline leida hetke, mil sõpradega koos ühiselt kokku tulla ning meenutada vanu häid aegu lauamänge mängides. Appi tuleb «Tabletop Simulator», mis toob klassikalised lauamängud kaasaegsesse digitaalsesse maailma, et neid siis koos sõpradega ühiselt mängida.