VIDEO ⟩ Sebastien Ogier timmib Rally Estoniaks vormi Soome teedel

Jaapani autotootja üks tehaseid on Tallinna külje all, mistõttu tundus üsna kummaline, et nad Lääne-Virumaal toimunud etappi testiks ära ei kasutanud. Sahistatakse, et otsustavaks sai Toyota tiimipealiku Tommi Mäkineni väike vimm eestlaste vastu.