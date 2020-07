Eesti korvpallikoondis kohtub juulis kahel korral Soomega

«Olen väga rahul, et nii raske ja kummalise kevade järel tekib meil võimalus kohtuda tugevate korvpalliriikidega. Leedu, Läti ja Soome maavõistlused saavad olema heaks proovikiviks, et selgitada, mis seisus Eesti korvpallikoondis hetkel on. Ühtlasi on juuli lõpus mängitavad matšid hea võimalus Soome publikul näha Eesti koondise tulevikumehi,» lisas ta.