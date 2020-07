Tipphetked ⟩ Serie A põnevuskohtumises said otsustavaks penaltid

Tabeli liidril Juventusel on täna hea võimalus astuda järgmine samm üheksanda järjestikuse meistritiitli suunas. Atalantal on jällegi sama hea võimalus meistrivõistlustesse tibake põnevust tuua.

Seitse vooru enne Serie A lõppu on Juventuse edu lähima rivaali Rooma Lazio ees seitse punkti. Viimases voorus kaotas Juventus 2:0 eduseisust 2:4 AC Milanile. Atalanta alistas 2:0 Sampdoria, saades kirja 12 järjestikuse võidu kõikide sarjade peale. Tabelis on Atalanta kolmandal kohal, kaotades liidrile üheksa silmaga.