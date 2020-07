Ott Tänak: Monte Carlo nulliring polnud plaanitud, aga tiitel on endiselt püütav

Koroonaviiruse pandeemia tõttu on rallikarussell jäänud pikaks ajaks seisma, restart tehakse septembri alguses Lõuna-Eesti teedel. Seni on peetud kolm MM-etappi, praeguse seisuga on neile lisandumas viis.

Arvestades, et võistluste arv on võrreldes tavapärasega väiksem, siis Tänakul enam eriti eksimisruumi pole. Hooaja avarallil Monte Carlos jäi ta avarii tõttu nullile. Praegu hoiab eestlane viiendat kohta, liidrist Sebastien Ogier´st lahutab 24 silma.

«Eestis hooaega taasalustada on kindlasti suurepärane,» ütles Tänak Autosportile antud intervjuus, lisades, et koduteedel võistlemisega lisapinget ei kaasne. «Soomlased saavad omadel teedel sõita, samamoodi ka Sebastien Gap´is.»

Ta jätkas: «Tore, et promootor leidis võimaluse uuesti võistlema hakata. Võitsin 2019. aastal Rally Estonia, mul on kindlasti siinsetel radadel omajagu kogemust. Suurim eelis on see, et reisimisele aega ei kulu. Kui mul peakski mingisugune koduväljaku eelis olema, siis kasutan selle kindlasti ära.»

Tänak usub, et vaatamata kehvale hooaja avastardile on tal jätkuvalt võimalus kõrges mängus kaasa lüüa. «Monte avarii ja null punkti polnud plaanitud, aga järgnenud teised kohad näitavad, et algus polnud üldse mitte paha,» arutles Hyundai piloot. «Olen veendunud, et kõik on veel võimalik.»

Pärast juunikuist testimist Soomes pani Tänak end võistlusolukorras proovile Viru rallil, mis tal muretult võita õnnestus: «Tore oli taas võistelda ja Hyundaiga esimene rallivõit teenida.»