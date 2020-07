Suninen selgitas kaasmaalastele, miks Eesti MM-etapp toimub ja Soome oma mitte

«Mul on hea meel näha, et Rally Estonia sai MM-etapiks ja et nad suudavad selle nii lühikese ajaga ära korraldada. Ma arvan, et Soomes poleks praeguses situatsioonis see võimalik olnud, sest puuduks riigi tugi, mis teeb asja palju raskemaks,» ütles ta Rallit.fi-le.