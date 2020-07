Belgia MM-etapp põhjustaks M-Spordile ainult peavalu

Belgia asfaltteedel tuhiseksid WRC-autod ainult siis, kui Türgi rallit nädala võrra varasemaks nihutada. Kui nii juhtuks, ning Ypresi ralli WRC-kalendrisse lisanduks, toimuks viie nädala jooksul kolm MM-etappi. M-Spordi tiimipealiku Richard Milleneri sõnul paneks see nende meeskonna võimekuse tõsiselt proovile.

«Ärge saage minust valesti aru. Kui Ypres on kalendris, siis me läheksime sinna hea meelega, kuid see pole päris nii lihtne,» sõnas britt DirtFishile.

Esiti planeeriti, et meeskonnad saaksid Türgis kasutada oma kaugsõidu ralliparke, enne kui need Jaapani poole teele pannakse. Milleneri sõnul pole see nende puhul aga võimalik.

«Meil ei õnnestu seda kuidagi teha. Meie peaksime sõitma oma veoautodega Eestit Türki, sealt edasi Ypresi ja seejärel liikuma edasi Saksamaale ja Sardiiniasse. Säärane logistika oleks pehmelt öeldes keeruline,» lausus ta.

«Kalendrile võib ju küll nii otsa vaadata nii, et «oh, teil on kaks nädalat enne Ypres'i aega», kuid reaalsuses jääb sellest alles ainult kaks päeva, kui veokid lõpuks kohale jõuavad,» täpsustas ta.

Kuna ajaaken on väga väike, tuleks M-Spordil masinaid ette valmistada sõidus olles. Teoorias on see võimalik, näiteks mullu, Argentina ja Tšiili etapide vahel, M-Sport ka nii talitas, kuid toona oli tegemist kahe järjestikuse kruusaralliga, mitte üleminekuga kruusalt asfaldile.