Premier League'i pallur: olen gei, kuid kardan seda avalikult kuulutada

Pilt on illustreeriv.

Inglismaa jalgpalli kõrgliigaklubi tähtmängija saatis kaaspalluritele anonüümse kirja, milles sõnab, et ta on homoseksuaal, kuid kardab avalikult kapist välja tulla, kuna see võib põhjustada talle veel suuremaid raskusi.