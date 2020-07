Latvala loobus võimalusest saada Pirelli testisõitjaks

Nüüd tunnistas Latvala, et oleks ise võinud magusa ametikoha endale võtta. «Pirelliga oleks olnud väga huvitav koos töötada. Mul on nendega hea ja pikk ajalugu karjääri jooksul, kuid pidin neile ei ütlema.»

Pirelli kavatseb võrdsuse huvides testida rehve just Citroen C3 WRC autoga, et mitte anda ühele sarjas osalevale meeskonnale ebavõrdset eelist.

Lisaks kinnitas Latvala, et soovib endiselt 2022. aastast endale koha saada. «Me teame, et 2022. aastast hakkavad autod rohkem külg ees käima. See ei ole seotud keskdiferentsiaali kaotamisega, vaid masinatel väheneb aerodünaamika ja vedrustuse käik.»

«Kui sul on vähem aerodünaamikat, siis autode kiirus ei ole nii suur ja need ei ole kurvis nii sirged - usun, et see sobib minu sõidustiiliga. Mul on 2022. aastaks palju pakkuda,» ütles lõpetuseks rallisõitja.