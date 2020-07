Olümpiamängud olnuks lihtsam ära jätta kui edasi lükata

Koroonaviiruse tõttu aasta võrra edasi lükkunud Tokyo olümpia toimub 2021. aastal. ROKile tähendab see suurt peavalu.

«Olümpiamängude tühistamine olnuks meie jaoks lihtsam ning me oleksime saanud kindlustuselt osa raha tagasi. Kuid oleme siin selleks, et mänge korraldada, mitte neid tühistada,» sõnas Bach intervjuus L'Equipe’ile.

Järgmisesse aastasse lükkunud olümpiamängud peetakse 23. juulist kuni 8. augustini. Samas on õhus kartus, et koroonapandeemia pole selleks ajaks veel kadunud. Näiteks 77 protsenti jaapanlastest arvab, et ka 2021 pole võimalik olümpiat korraldada.