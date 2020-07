Rait Ratasepp alustab järgmist pöörast väljakutset

Ratasepa sõnul läks ettevalmistus katsumuseks plaanipäraselt. «Kõik vajalikud treeningud said tehtud ning lihased pidasid pika ja nõudliku ettevalmistusperioodi kenasti vastu. Olen õpetanud keha sportimisest ülikiiresti taastuma. See on katsumuse võtmekoht, sest teisiti sellist asja edukalt ära ei tee,» rääkis Ratasepp.