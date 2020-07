Saatejuhid Jarmo Jagomägi ja Karl-Joosep Küngas palusid maailma hooaja edetabelijuhil võtta üksipulgi läbi tehtud katsumus ja Tšernjavski leidis mõned kohad, kus saanuks tulemust veelgi parandada. Lisaks käisime läbi kõik erinevad vigastused, mis 25-aastast sportlast on aastate jooksul seganud ning see nimekiri läks niivõrd pikaks ja näitavad veelkord, kui suur tahtmine mehes sees püsib.

«Oleme treeningud teinud küll targalt ja pehmematel pinnastel, et tervist hoida ning vältida ülekoormust, kuid arstidega kõneledes sain lihtsa vastuse, et ühel mehel on head kõõlused ja teisel kehvemad. Mina sain need halvemad,» selgitas Kolgakülast pärit noormees.