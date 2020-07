Täna otsepilt ⟩ Kas Cristiano Ronaldo suudab esikoha hõivata?

Enne mängu:

Juventuse jaoks on üheksanda järjestikuse tiitli võitmine ülisuure tõenäosusega vaid vormistamise küsimus, sest ühe vähempeetud mängu juures edestatakse lähimat jälitajat Atalantat kuue punktiga.

Tõsi, kui Juventus pole viimases kahes matšis võidurõõmu tundnud (2:4 kaotus AC Milanile ja 2:2 viik Atalantaga), siis Sassuolo arvel on neli järjestikust võitu. Nad unistavad Euroopa liigasse pääsemisest, kuid selleks on vaja võiduseeriat jätkata.

Enamasti on Sassuolo oma suurepärase seeria jooksul kohtunud tabelis endast tagapool asuvate klubidega, samas on säru tehtud neljandat positsiooni hoidvale Rooma Laziole, kes on küll tõele au andes kaotanud kolm viimast matši.

Sassuolo ja Juventuse peale on mängijatest kõige paremas hoos jalgpallimaailma superstaar Cristiano Ronaldo, kes on eelmise kuue matšiga löönud suisa seitse väravat, ehkki pahatihti on ta skoorinud 11-meetri karistuslöögiga. Muidugi, ka penalteid on vaja sisse lüüa ja see pole mingi häbiasi.

Tänu tabamustele on Ronaldo jõudsalt võtnud kursi Serie A parima väravaküti tiitli suunas, kuid Lazio kesktormajal Ciro Immobilel on veel üks tabamus enam. Kuna Lazio ja Immobile on aga olnud kehvas hoos, tundub, et portugallase võimalus auhind endale haarata on igati hea!

P/m tähendab ühe mängu kohta. FOTO: Sofascore

Itaalia kõrgliiga tabeliseis: