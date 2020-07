Foto ⟩ Koroonakahtlusega Eesti jalgpallikoondislane naasis treeningutele

Sorga viis kahtluse alla tõik, et kui tuli teade positiivsest proovist ja mängu edasilükkamisest, kadus Unitedi koosseisust just sel talvel FC Florast lombi taha siirdunud kesktormaja.

Unitedi tegevustega peensusteni kursis olev Washington Posti ajakirjanik Steven Goff teatas, et üks pallur on positiivse proovi andnud, kuid klubi ei soovinud midagi kommenteerida. Kuna Sorga polnud suurepäraselt informeeritud žurnalisti andmeil vigastatud, lisas ka see kahtlust. Eile hilisõhtul säutsus Goff Twitteris, et tegu võis olla valeposiitivse testiga.