Mainekas portaal: Ogieri WRC-sarjas jätkamine on vaid vormistamise küsimus

Mainekas portaal Dirtfish kirjutab, et koroonaviirusest tingitud segaduse tõttu soovib Ogier sarjas ka 2021. aastal jätkata ja seda just Toyota meeskonnas. Ametlikult ei ole lepingut veel pikendatud, kuid väidetavalt on see vaid vormistamise küsimus

Hiljuti rääkis Toyota tiimijuht Tommi Mäkinen Soome meediale, et Ogier kavatseb karjääri nende juures jätkata. Nüüd kinnitas neljakordne maailmameister seda ka Dirtfishile. «Me oleme asju arutanud ja ta ütles, et soovib veel üheks aastaks meie juures jätkata.»

«Meil pole selle vastu muidugist midagi, sest ta on tiimi läbi aegade üks parimaid sõitjaid. Lisaks on noortele sõitjatele tegu suurepärase õpetajaga. Me sooviks teda meeskonnas hoida ja Jaapani omanikud tunnevad sama,» lisas Mäkinen.

Sel nädalal kinnitas Ogier väljaandele AUTOHebdo, et kavatseb jätkata. «2020. aasta on olnud keeruline, nii et ma kavatsen ühe hooaja veel teha. Kõik ei ole veel paigas, sest mul on Toyotas üheaastane leping, aga oleme alustanud läbirääkimistega.»

Kui prantslane peaks jätkama, jääks Toyota rallimeeskond järgmiseks aastaks samaks. Elfyn Evansil, Kalle Rovanperäl ja Takamoto Katsutal on kõigil meeskonnaga järgmiseks hooajaks kehtivad lepingud.