Vettel on uuele lepingule väidetavalt ülilähedal, kuid miljardär peab kellegi üle parda heitma

Kirjutasime eile Autospordile ja Bildile tuginedes, et Racing Pointi F1-tiimi omanik Lawrence Stroll on pakkunud lepingut neljakordsele maailmameistrile Sebastian Vettelile. Nüüd väidab tunnustatud väljaande ESPNi Mehhiko osakond, et Racing Pointi esinumber Sergio Perez otsib uut leivaisa, mis lisab kuuldustele veelgi tuld: väidetavalt olla puudu ainult sakslase allkiri.