Vettelil on uus leping väidetavalt sõlmitud, nüüd on pall miljardäri väljakupoolel

Kirjutasime eile Autospordile ja Bildile tuginedes, et Racing Pointi F1-tiimi omanik Lawrence Stroll on pakkunud lepingut neljakordsele maailmameistrile Sebastian Vettelile. Nüüd väidab tunnustatud väljaande ESPNi Mehhiko osakond, et Racing Pointi esinumber Sergio Perez otsib uut leivaisa.