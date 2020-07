United ja Leicester võitsid, terav võitlus Meistrite liiga koha eest jätkub

Esmalt alistas Leicester Sheffield Unitedi 2:0 ning seejärel Manchester United täpselt sama tulemusega Crystal Palace'i. See tähendab, et mõlemal võidukal meeskonnal on kaks vooru enne lõppu võrdselt 62 punkti, ollakse neljas-viies, kuid Leicesteri väravate vahe on kolme võrra parem. Kui lõpetatakse võrdse arvu punktidega, otsustab just väravate vahe. Vaid punkt enam on Londoni Chelseal.