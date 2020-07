Bottas lepingust Mercedesega: pole mõtet paanitseda või kuskile kiirustada

Pikalt lepingu osas tagasihoidlik olnud Bottas kommenteeris Ungari GP eel oma olukorda Mercedese võistkonnas. «Saan nõnda palju öelda, et läbirääkimised käivad. Viimased kolm nädalavahetust on möödunud äärmiselt kiiresti ja seetõttu pole lepinguga veel jõudnud tihedalt tegeleda,» rääkis Bottas.

«Seetõttu pole ka midagi veel allkirjastatud, kuid liigume õiges suunas,» jätkas soomlane. «Kõige olulisem on keskenduda tiitlijahile. Võin tänavu suuri asju korda saata ja seetõttu tuleb ennekõike seda jälgida. Lepingu pärast pole mõtet paanitseda või kuskile kiirustada.»

Ka Lewis Hamilton on üha enam rahul soomlasest meeskonnakaaslasega. Koostöö toimib nii rajal kui ka selle kõrval. «Valtteri on aina paremaks saanud, seda nii sõitjana kui ka meeskonnakaaslasena. Ta on autoga üha enam kohanenud ja ka keskendumistase kasvanud võrreldes eelnevate aastatega. Mulle meeldib temaga võistelda ja koos töötada,» kostis Hamilton.