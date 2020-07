Austraalia surfar meenutas elu pantvangis: ma ei jaksanud lugeda, mitu korda mind vägistati

Nimelt teesklesid sulid, et nad on turismifirma esindajad ning pakkusid noorele australlannale küüti. Soovitud sihtkohta Greentree paraku ei jõudnudki, vaid järgmised kaks kuud tuli tal elada paatmajas. Kui ta üritas sealt põgeneda, peksti teda armutult. Lisaks vägistasid kurjategijad teda korduvalt.

«Mul polnud lihtsalt jõudu, et nendega võidelda. Lisaks teadsin, et nad ei jäta enne, kui saavad enda tahtmise. Seetõttu loobusin ka lugemast, mitu korda mind vägistati. Ma ei uskunud, et mul õnnestub kunagi sealt paadist minema saada. Arvasingi, et suren seal,» sõnas ta kodumaa meediale.