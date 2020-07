Video ⟩ Eeskuju või lollus? Üheksandat kuud rase rootslanna vihub elu eest trenni

32-aastane Svensson vihub ka 39. rasedusnädalal igapäevaselt trenni ning postitab neist ka ühismeediasse videosid. Intervjuus Expressenile tunnistas rootslanna aga, et paljud vaatajad kritiseerivad tema käitumist.

«Olen kogu oma raseduse olnud väga aktiivne. Esimesed neli kuud treenisin hoolimata sellest, et mul oli kogu aeg süda paha ja iiveldasin. Tundsin ennast väga nõrgana. Seejärel, pärast 18. nädalat, mu enesetunne aga paranes. Leidsin endas taas üles jõu ning soovi harjutada. Praegu treening iga päev, vahelduva intensiivsusega,» sõnas Svensson.

«Paljude jaoks on see väga inspireeriv – näha rasedat naist niimoodi treenimas. Aga mõned on täiesti ära kohkunud, kui näevad mind jooksmas või poksimas. Nad ütlevad, et ma riskin lapse enneaegse ilmaletulekuga,» jätkas ta.

Svensson on aga oma lähenemises kindel: ta tunnetab enda keha, mistõttu on viimastel nädalatel näiteks jooksmisest loobunud, samamoodi loeb ta iga päev erinevaid raamatuid ja artikleid, et ennast harida.