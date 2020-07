Koroonaga võidelnud poksitšempion: mu pea lõhkus meeletult, justkui tahtnuks plahvatada

Došljaki räägib oma kogemusest, kuna ta tahab olla kindel, et inimesed mõistaksid, et tegemist pole pelgalt gripiga, vaid hoopis tõsisema haigusega. «Nägin haiglas igasuguseid asju: agresiivseid patsiente, keda õed pidid voodite külge kinni siduma,» tõi ta näite.

«Kui ma praegugi pead tõstan, näen inimesi väga erinevates seisundites. Kõik, kes neid ridu loevad, peavad aru saama, et tegemist on väga-väga tõsise viirusega. See pole niisama külmetus, vaid väga ohtlik viirus, mis võib päevaga murda su täielikult maha. See aga ei tähenda, et tuleks lootust kaotada. Sellest on võimalik võitu saada!» jäi Došljak positiivseks