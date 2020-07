Uut lähenemist katsetanud Soomer tehniliste probleemide tõttu finišisse ei jõudnud

Soomer sai hea stardi ja juhtis ka esimese ringi, kuid seejärel hakkas mootoris jõud kaduma ning Valtonen läks oma teed. Soomer üritas veel mõned ringid vahe tagasi sõita, kuid tehniliste probleemide tõttu see ei õnnestunud. Peale 11 ringi tuli ta rajalt maha. «Proovisime tsiklil uusi tehnilisi lahendusi, mis ei töötanud,» kommenteeris Soomer. «Hea, et see MM-il ei juhtunud.»

«Arvestades, et täna olen sel hooajal alles neljandat korda rajal, on see väga hea tulemus,» rõõmustas Osula, kes tunnistab, et treeningkilomeetreid ei ole ta sel aastal kogunud nii palju, kui soovinuks.