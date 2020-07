Georgi Tunjov jookseb taas Itaalia kõrgliigas algkoosseisus väljakule

Kuigi puht matemaatiliselt on SPAL-il võimalik veel väljalangemisest pääseda, on nende püsimajäämise lootused võrdlemisi teoreetilised ning tänases kohtumises Bresciaga on pigem mängus klubi au.

Tunjovi jaoks on see aga suurepärane võimalust endast märk maha jätta. Detsembris esmakordselt Serie A-s platsile jooksnud eestlase jaoks on tegemist seitsmenda kohtumisega Itaalia kõrgliigas, kus ta vutimuru kulutab.