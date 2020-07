Video ⟩ Tunjovil oli suurepärane võimalus lüüa Serie A-s esimene värav

Kuigi avapoolaeg võideti Brescia vastu 1:0, siis pärast pausi mängiti edu maha ja tunnistati konkurentide 2:1 paremust. Samas oleks SPAL võinud poolajale minna ka kaheväravalise eduseisuga, sest Tunjovil tekkis suurepärane võimalus meeskonna edu suurendada.

Poolaja viimasel üleminutil sai SPAL kiirelt rünnakusse ja täpse tsenderdusega leiti kastist just Tunjov, kes võttis esimese puutega palli omaks ja teisega saatis selle napilt väravast mööda. Tegu oleks olnud noore jalgpalluri esimese tabamusega Serie A-s ja üldse esimese väravaga, mille mõni eestlane oleks Itaalia kõrgeimas klubisarjas löönud.

Tunjovil võib tänavusel hooajal tekkida liigas veel võimalusi. Neli vooru enne hooaja lõppu on SPAL-i liigast välja kukkumine kindel ja seetõttu on võimalik, et noortele antakse keskmisest rohkem mänguaega.