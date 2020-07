Koroonapaus on M-Spordi sõitjad pannud teistega võrreldes ebasoodsasse olukorda

Konkurendid on samal ajal kilomeetreid ammutanud küll: Hyundai testis juuni keskel Soomes, Toyota meeskonnal on selja taga koguni kaks testipäeva.

«Muidugi on olukord ebavõrdne, kuid me ei saa sinna midagi parata,» sõnas Lappi usutluses rallit.fi-le. «Mõistagi tahaksin mina sõitjana võimalikult palju kihutada, kuid see pole lihtsalt võimalik, mistõttu ei tasu mul seepärast ka kurvastada. Aga me üritame enne Eestit mõned testipäevad [Inglismaal] kirja saada.»

Lappi saab siiski aru, miks asjad M-Spordis siiani seisavad. «Kui ühtegi tehingut ei toimu, siis pole ka rahavoolu. Tegelikult pole ma ausalt öeldes selle kohta uurinud, aga lihtsalt eeldan, et asi on rahanappuses,» sõnas ta.

Küll on soomlane kindel, et testipäevade nappus ei tähenda automaatselt seda, et M-Spordi masinad oleks järgmistel etappidel sõitjaterivi lõpus. «Ma ei usu, et meilt tasub kohe laupäeval tippaegu oodata. Võib-olla läheb meil veidi aega, et sisse elada, kuid seejärel üritame võimalikult kähku kiiruse üles leida,» lausus Lappi.